Налет БПЛА повредил 16 коммерческих зданий в Таганроге

В результате массированного налета БПЛА на Таганрог ночью на 12 сентября пострадали 16 коммерческих зданий и пять автомобилей. Об этом на платформе «Макс» сообщила глава администрации Светлана Камбулова.

По ее словам, здания принадлежат порядка 20 арендаторам.

«Доступ на территории ограничен, это необходимо для завершения работ экстренными службами», — написала глава города.

Камбулова добавила, что пострадавшим предпринимателям окажут необходимую помощь. С 14 сентября городская комиссия начнет составлять акты обследования и оценивать ущерб. Предприниматели производственной сферы смогут обратиться в Управление экономического развития администрации Таганрога.

Представителям сфер общественного питания и торговли, пострадавшим от атаки ВСУ, для получения необходимой помощи рекомендовано обращаться в Управление потребительского рынка администрации города.