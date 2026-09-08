Дрон атаковал автомобиль в Шебекине

В Белгородской области мужчина получил ранения при атаке БПЛА на автомобиль

В Шебекине госпитализировали мужчину с травмами головы. Его машину атаковал украинский дрон, сообщил оперштаб Белгородской области в телеграм-канале .

Украинский беспилотник атаковал машину, она разбилась. Находившийся в салоне мужчина получил касательные осколочные ранения головы и лица.

Пострадавшему оказали первую помощь в Шебекинской центральной районной больнице. Он продолжит лечение в областной клинической больнице.

Ранее FPV-дрон атаковал автомобиль на окраине поселка Красная Яруга. В поселке Ракитном летательный аппарат сдетонировал возле социального объекта, в селах Ржевка, Новая Таволжанка и Акулиновка — у частных домов. Четыре человека получили осколочные ранения и акубаротравмы.