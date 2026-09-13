Два человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Нижнекамск

Два человека погибли и четыре пострадали при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев .

Дроны атаковали город ранним утром. Повреждения получили промышленные и гражданские объекты, на одном из предприятий возник пожар. Возгорание ликвидируют, производственный процесс не остановился.

Один из беспилотников попал в жилой дом, где спали люди. Четырем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Еще один дрон упал на дерево и повредил стоявший рядом автомобиль. В машине находились четыре молодых человека: двое погибли, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Это большая трагедия для всего Нижнекамска», — сказал Беляев.

Накануне в Горловке при ударе украинских БПЛА погиб один человек. Еще семь мирных жителей получили ранения.