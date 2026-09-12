ВС России поразили металлургические заводы Украины

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по металлургическим заводам и портам Украины. Об этом сообщили в Минобороны .

Атаку провели высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками. Под удар попали предприятия металлургической промышленности в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, выпускавшие продукцию военного назначения для Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, бойцы ВС России поразили объекты портовой инфраструктуры и стратегически важный транспортный объект в Одесской области. Через них шли разгрузка и хранение военных грузов, а также значительная часть зарубежных поставок оружия и боеприпасов на Украину.

В ночь на пятницу российские военнослужащие атаковали дата-центры ВСУ в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.