«Фаер-шоу» под Киевом: ВС России уничтожили склад ВСУ в Гостомеле
Минобороны: «Герани» уничтожили склад ВСУ в Гостомеле
Российские войска с помощью ударных беспилотников «Герань» уничтожили склад в Гостомеле Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны.
На объекте хранили материальные средства военного назначения для Вооруженных сил Украины. В ведомстве опубликовали кадры поражения.
«„Герани“ устроили фаер-шоу. Расчеты ударных беспилотников сожгли склад с грузами военного назначения для ВСУ», — говорится в сообщении.
Ранее российские военные нанесли удар по металлургическому заводу «Интерпайп сталь» в Днепропетровске — крупнейшему на Украине производителю металлопроката для военной продукции.
Также ВС России атаковали «Геранями» дата-центр в Киеве. ВСУ использовали его для хранения военных грузов.
Помимо этого, российские бойцы поразили стратегически важный транспортный объект ВСУ в Одесской области и портовую инфраструктуру Украины.