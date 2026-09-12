«Фаер-шоу» под Киевом: ВС России уничтожили склад ВСУ в Гостомеле

Российские войска с помощью ударных беспилотников «Герань» уничтожили склад в Гостомеле Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны .

На объекте хранили материальные средства военного назначения для Вооруженных сил Украины. В ведомстве опубликовали кадры поражения.

«„Герани“ устроили фаер-шоу. Расчеты ударных беспилотников сожгли склад с грузами военного назначения для ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее российские военные нанесли удар по металлургическому заводу «Интерпайп сталь» в Днепропетровске — крупнейшему на Украине производителю металлопроката для военной продукции.

Также ВС России атаковали «Геранями» дата-центр в Киеве. ВСУ использовали его для хранения военных грузов.

Помимо этого, российские бойцы поразили стратегически важный транспортный объект ВСУ в Одесской области и портовую инфраструктуру Украины.