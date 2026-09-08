Мужчина погиб на трассе в ДНР из-за атаки ударных БПЛА ВСУ

Пушилин сообщил о 13 пострадавших и одном погибшем жителе ДНР при атаках ВСУ

Вооруженные силы Украины 8 сентября атаковали ударными беспилотниками мирных жителей Донецкой Народной Республики. Пострадали 13 человек, один погиб. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в телеграм-канале .

«На автодороге Р-150 в Ясиноватском муниципальном округе погиб мужчина 1993 года рождения, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава республики.

Он добавил, что там же ранения средней степени тяжести получили еще пять человек. Около села Красная Поляна в Великоновоселковском муниципальном округе пострадал мужчина, в Калининском районе Горловки — еще два. Пушилин сообщил, что всем раненым оказали медпомощь.

Ударный БПЛА атаковал тепловоз на железнодорожной станции Волноваха. Трое мужчин получили травмы, включая машиниста и его помощника. При ударе по грузовику в Центрально-Городском районе Горловки ранен мужчина, по легковому авто — женщина.

Ранее в Шебекине украинский дрон атаковал машину. Госпитализирован один человек.