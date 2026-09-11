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    Медведев назвал «пургой» слухи о проведении мобилизации в России

    Медведев назвал провокацией противника вброс слухов о мобилизации

    Фото: РИА «Новости»

    Необходимости в проведении мобилизации в России нет, потому что темпы комплектования по контракту сейчас находятся в пределах и даже выше границ, установленных на начало сентября. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ.

    Он напомнил, что по поручению Верховного главнокомандующего занимается вопросом пополнения войск, поэтому говорит об отсутствии причин мобилизации со всей ответственностью.

    «У нас нет никакой необходимости в мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту ровно в тех границах и даже выше, которые мы предполагали на начало сентября этого года. Поэтому все это вранье, ложь и провокация», — заявил Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России добавил, что слухи о проведении мобилизации в России вбрасывает противник, у которого укомплектованность подразделений сократилась до 20–30%.

    «Чтобы эту картинку поменять, они разгоняют эту пургу, что Россия на пороге мобилизации», — подчеркнул Медведев и добавил, что цель всех этих слухов — возбудить население страны в преддверии выборов в Государственную думу.

    Он добавил, что таким же мифом являются планы России напасть на Европу, где у страны нет никаких военных целей.

    «Это все направлено на то, чтобы оправдать помощь Украине и добиться того, что называют геополитическим поражением России», — пояснил Медведев.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что пополнение группировки российских войск идет за счет добровольцев-контрактников. Он отметил, что по этой причине вопрос мобилизации даже не рассматривается.