Украинок начали завлекать в ВСУ плакатами с образом княгини Ольги

Вооруженные силы Украины открыли набор женщин на службу операторами FPV-дронов. Они используют в пиар-компании образ святой равноапостольной княгини Ольги, чтобы завлечь украинок, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

Сухопутные войска ВСУ презентовали кампанию «Женщины в мидлстрайке: бей как княгиня Ольга». Украинок пригласили на службу в подразделения по управлению БПЛА, которые отвечают за удары FPV-дронами на расстоянии 100-600 километров.

Украинские пропагандисты использовали образ святой не только в названии кампании. Ее портрет изображен на агитационных плакатах.

Ранее командование ВСУ перебросило женщин на позиции в Харьковской области. Они заменили мужчин, перепрофилированных в штурмовики.