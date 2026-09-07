Бойцы «Севера» окружили более 1,7 тысячи боевиков ВСУ в Харьковской области

Минобороны: в Харьковской области около 1,7 тыс. боевиков ВСУ попали в окружение

Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения боевиков ВСУ на территории Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» ведут действия против формирований ВСУ в районах населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Нефедовка и Черное.

«За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, два пикапа, боевую бронированную машину и три квадроцикла», — подчеркнули в пресс-службе.

В Минобороны добавили, что противник не предпринял никаких попыток вырваться из окружения.

Также действующие в зоне специальной военной операции российские бойцы нанесли удары по скоплениям сил и техники противника около населенных пунктов Хотень, Уланово и Малая Рыбица Сумской области.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило на оборонительные позиции под Харьковом женщин-военнослужащих. Они вступили в штурмовые группы вместо снятых с линий мужчин.