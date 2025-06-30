Сегодня 03:02 Семь дней — семь побед: «Калибры» лупят без пощады. Что произошло в зоне СВО за неделю 0 0 0 Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Спецоперация

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Россия усилила интенсивность воздушных ударов по военным объектам Украины. Активизировались и действия российских войск сразу на нескольких направлениях. ПВО украинцев стала хуже перехватывать дроны, командование России ведет планомерный разгром украинских сил. Что произошло в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в материале 360.ru.

Крупнейший за СВО удар Украине В ночь на 29 июня Россия нанесла крупнейший с начала спецоперации удар по западным районам Украины. Использовались около 500 беспилотников. Ракетоносцы запустили 60 ракет, включая крылатые и баллистические. К атаке присоединился и флот. Украина отбивалась от ночной атаки при помощи авиации. В результате крушение потерпел очередной F-16. Пилот катапультироваться не сумел. Анализ Associated Press показал, что ПВО Украины стало хуже перехватывать российские дроны. В ночь на 29 июня многие беспилотники достигли целей.

Фото: РИА «Новости»

Покушение на Зеленского В начале недели СБУ рассказало удивительную историю о попытке покушения на Владимира Зеленского. Убить его, по версии спецслужбы, пытались в польском аэропорту. Предполагаемое покушение готовил пенсионер из Польши. Он, полагает СБУ, разработал два плана — с FPV-дроном и снайперским комплексом. Боевого пенсионера украинской спецслужбе удалось задержать. Какие показания он дал, пока не раскрывалось.

Что освободила Россия Минувшие семь суток стали для объединенной группировки российских войск настоящим марш-броском вперед: противник потерял более 9000 военнослужащих, а линия фронта от Донбасса до Харьковской области сдвинулась западнее сразу на несколько километров. Освобожденные населенные пункты: Перебудова (ДНР) — 22 июня подразделения «Юга» окончательно выбили ВСУ, ликвидировав плацдарм Времевского выступа.

Дылеевка (ДНР) — 24 июня те же подразделения взяли важный опорный пункт недалеко от Горловки. Речь идет о населенном пункте Дылеевка, украинские войска потеряли при этом до 1125 военных.

Ялта (ДНР) — 25 июня бойцы группировки войск «Восток» зачистили прибрежный поселок Ялта, открыв выход к линии Старомлиновка — Урожайное. Бойцы группировки нанесли поражение двум механизированным бригадам, штурмовому полку и полку беспилотных систем ВСУ.

Новосергеевка и Шевченко (ДНР) — 26 июня «Центр» и «Восток» синхронным ударом смяли оборону ВСУ. Первая группировка войск освободила Новосергеевку. Вторая взяла под контроль Шевченко. В этой зоне украинская армия потеряла более 545 военных.

Новая Кругляковка (Харьковская область) — 27 июня подразделения «Запада» вышли к Оскольскому водохранилищу. Здесь войска освободили Новую Кругляковку. В ту же ночь военные России нанесли — 27 июня подразделения «Запада» вышли к Оскольскому водохранилищу. Здесь войска освободили Новую Кругляковку. В ту же ночь военные России нанесли массированный удар по военному аэродрому ВСУ.

Червоная Зирка (ДНР) — 28 июня штурмовые отряды «Севера» заняли село — 28 июня штурмовые отряды «Севера» заняли село Червонная Зирка , отодвинув линию соприкосновения от Волновахи. Российские войска поразили 142 района временной дислокации военных Украины. Были уничтожены цеха производства и сборки беспилотников.

Новоукраинка (ДНР) — 29 июня группировка войск «Центр» добила оборону Украины на подступах к Красноармейску. Военные освободили — 29 июня группировка войск «Центр» добила оборону Украины на подступах к Красноармейску. Военные освободили село Новоукраинка и нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинского ВПК.

Фото: РИА «Новости»

Удары по Украине С 21 по 29 июня российские войска нанесли несколько групповых ударов высокоточным оружием большой дальности. Армия, флот и ВКС задействовали гиперзвуковые «Кинжалы» и «Калибры», целями стали оборонные заводы, нефтеперерабатывающие мощности и военные аэродромы ВСУ. Авиация 26 июня сбросила ФАБ-1500 на пункт ВСУ под Днепропетровском. В тот же день российские войска уничтожили колонну украинских военных на марше. Удар наносился артиллерией и дронами. Самый мощный удар Россия нанесла в ночь на 29 июня. Одной из самых значимых целей ночной атаки стал секретный бункер ВСУ во Львовской области. Берем Сумы? Украинские войска попытались усилить защиту Сумской области. Сделать им этого не удалось: по сведениям военкоров, группировка войск «Север» увеличила свою зону контроля. Предположительно, операцию здесь планировал лично главком Сырский. Кульминация контрнаступления Украины пришлась на пятницу, 27 июня. ВСУ удалось зайти в Андреевку, но не закрепиться. Российские же войска продвинулись на несколько километров и сняли угрозу возможного флангового удара на Алексеевку. Ориентировочно 22–23 июня армия России из артиллерии достала до села Песчаное, расположенное сразу за Сумами. Предварительно, использовался 152-миллиметровый снаряд. Из этого можно сделать вывод, что российские силы подошли уже вплотную к самим Сумам.

Фото: РИА «Новости»

В Сумской области тяжелые потери несут элитные подразделения ВСУ. Украинцам приходится использовать спецназ как пехоту — недостает личного состава из-за больших потерь. Потери Украины Всего за прошедшую неделю Украина потеряла более 9000 военных, как сообщило российское оборонное ведомство. Силы ПВО уничтожилми более 30 JDAM, несколько ракет HIMARS, ракету ПКР «Нептун» и более 1200 беспилотников. Под Сумами 27 июня разбили сформированную во Франции бригаду ВСУ. Укомплектованная французской и шведской техникой 25-я бригада должна была сменить понесшую большие потери 225-ю механизированную бригаду («Шквал») и 130-й разведывательный батальон. «Шквал» почти полностью разгромили еще во время апрельского наступления. Их сменщики оказались не готовы к современному бою. Минобороны рассказало и о подвиге танкиста Князева, который уничтожил пять бронемашин и 30 военных Украины. Сражение развернулось на одном из направлений в ДНР. В селе Давыдов Брод в Херсонской области, а также в Очакове и Николаеве всю неделю фиксировались мощные «прилеты». Под удар попали базы с иностранными наемниками Украины, рассказывал военкор Владимир Романов. Удары 23 июня российские войска нанесли и по военным объектам в Киевской области. Все цели, среди которых военный аэродром и арсенал, были поражены.

Фото: РИА «Новости»

Где рухнула украинская оборона Россия успешно действует сразу по нескольким направлениям. На Северском направлении армия России продолжила продвижение . Передовые отряды выдавливают ВСУ из Серебрянки.

На Новопавловском направлении войска освободили Звезду. Подразделения Украины отбросили на левый берег реки Мокрые Ялы.

На Новоселовском направлении российские силы продолжили развивать успех. Наступление идет на рубеже Шевченко — Комар.

На Красноармейском направлении ситуация для ВСУ сложилась хуже всего, как признавал главком Сырский. В этом районе фиксировалось наибольшее число боестолкновений.

С Запорожского направления поступила информация об активизации боевых действий в районе Каменского, передавал «Рыбарь» . По имеющимся у издания данным, передовым штурмовым группам войск России удалось продвинуться в северную часть села и занять позиции украинцев.

На Краматорском направлении российские войска группировки «Юг» продолжают наступление в районе Часова Яра.

Фото: РИА «Новости»

Своих не бросаем В эту же неделю в Россию вернулась очередная группа военнослужащих из украинского плена. Стороны проводят такой обмен в рамках соглашений, достигнутых в Стамбуле. Сколько человек участвовали в обмене, неизвестно. Освобожденных россиян переправили сначала в Белоруссию, а затем вернули на Родину, они пройдут лечение и реабилитацию. Обмены военнопленными Россия и Украина начали 9 июня, 26 июня прошла уже седьмая итерация. Предыдущие обмены также проходили 10, 12, 14, 19 и 20 июня.