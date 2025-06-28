Российские военные после освобождения Червоной зирки в ДНР выбили ВСУ с территории между реками Волчья и Мокрые Ялы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, войска взяли под контроль село Запорожье и совершили бросок на Ялту. После этого штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады освободили населенный пункт Червоная зирка. В результате территория между реками Волчья и Мокрые Ялы перешла под полный контроль группировки «Восток».

В оборонном ведомстве добавили, что это пятый населенный пункт, освобожденный российской армией за неделю.

Ранее свои позиции в зоне проведения СВО укрепила группировка войск «Север». Украинская армия потеряла за сутки до 155 боевиков.