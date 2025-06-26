Российские войска уничтожили колонну ВСУ в Харьковской области

ВС России уничтожили колонну украинских военных на марше у села Ольговка Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«В ходе объективного контроля района Петровского (украинское название — Грековка), в районе Ольговки Харьковской области выявлена колонна на марше, состоящая из трех пикапов и одного бронетранспортера», — заявил он.

По словам Марочко, военных отправили юго-западнее Петровского для усиления позиций ВСУ на этом участке. Российские войска поразили их огнем артиллерии с помощью ударных дронов. В итоге уничтожили три транспортных средства и ликвидировали около отделения ВСУ.

Ранее Андрей Марочко заявил, что ВС России вошли в Серебрянку в ДНР. По его словам, военные продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ на Северском направлении, они выдавливают противника из населенного пункта.