Покушения на неуловимого Зе. Зачем Киев решил напомнить о себе?

Помните, был такой бородатый анекдот про «неуловимого Джо», ковбоя времен Дикого Запада, который потому и оставался «неуловимым», что просто никому не было до него никакого дела? Похоже, на Украине решили вспомнить этот мем, превратив его в реальную историю «таинственных» и «загадочных» покушений на Владимира Зеленского. Покушений, которых, судя по всему, просто не случилось.

На днях глава СБУ Василий Малюк рассказал, какая «смертельная опасность» грозила Зеленскому в Польше и каким чудом он сумел ее избежать. Драма на уровне «Песни льда и огня», вы только послушайте: «Покушение готовил военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и который свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому его активизировали. Задача была: физическое устранение президента Зеленского в аэропорту Жешув. Рассматривалось несколько вариантов. Один из них — FPV-дрон, другой — снайперский комплекс. Это все было реализовано, мы его задержали. Профессионально сработали польские коллеги, это была наша с ними совместная работа», — заявил Малюк. Не польский пенсионер, а просто «ворошиловский стрелок» какой-то. Жаль повязали, было бы интересно — попадет или нет? Кстати, представитель МВД Польши Дариуш Александрович заявил, что СБУ ни с кем не согласовывала свои откровения о покушениях.

Фото: Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

С тем, что касается способностей престарелого поляка управлять FPV-дроном, в СБУ явно перемудрили. Надо было как-то по старинке: ну, бронепоезд с Зеленским (интересно, а есть ли у него бронепоезд?) под откос пустить или бомбу метнуть в карту с проезжающим мимо бывшим комиком. Хотя почему бывшим? Судя по масштабам эсбэушных фантазий, смешить людей киевский режим не перестал. Остается только понять, зачем все это ему понадобилось? Как мне кажется, ответ очевиден. На фоне последних событий на Ближнем Востоке об Украине начали как-то забывать. Она стала уходить с первых полос мировых СМИ, а сам Зеленский вдруг ощутил себя в полной темноте — софиты-то выключили и больше никто не зовет его «украсить» собой церемонию какого-нибудь «Оскара» или иного светского мероприятия. Впрочем, на самом деле эта тенденция началась еще раньше, когда стало понятно, что США — главный бенефициар конфликта на Украине — больше не заинтересованы в продолжении бойни.

Денег и оружия киевскому режиму они уже не дадут. Европа, которая, может быть, и хотела бы заменить Штаты, сделать этого не способна. В результате из заранее согласованного совместного коммюнике по итогам начавшегося сегодня саммита НАТО упоминания Украины почти полностью вымарали, а тема ее вступления в альянс оказалась вовсе фактически под запретом.

Что еще оставалось делать Зеленскому? Вот его пиар-команда и придумала это цирк с покушением, чтобы хоть так показать важность своего патрона. Только зря. Все давно все проняли про «неуловимого Зе». Поняли, и махнули на него рукой. Осталось только, чтобы осознание дошло до него самого.