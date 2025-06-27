Военные России триумфально вернулись домой из украинского плена

Новая группа российских бойцов вернулась из украинского плена. Самолет с военными приземлился в Подмосковье, сообщило РИА «Новости» .

Россия и Украина провели очередной этап обмена военнопленными 26 июня. Стороны договорились о этом в Стамбуле.

Сколько человек участвовали в этом обмене, неизвестно. Минобороны России состоявшийся обмен подтверждало. Освобожденных военных сначала перевезли в Белоруссию.

Теперь же бойцов вернули в Россию. Вскоре они пройдут лечение и реабилитацию.

Обмены военнопленными Россия и Украина начали 9 июня. Процедура идет в несколько этапов, 26 июня прошла уже седьмая итерация. Предыдущие обмены также проходили 10, 12, 14, 19 и 20 июня.