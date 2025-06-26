Российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар тремя бомбами ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции по укрепленному пункту ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Второй авиаудар с применением авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК был нанесен по укрепленному пункту временной дислокации подразделения ВСУ в районе одного из населенных пунктов Днепропетровской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

В начале июня российские военные нанесли удар по острову Змеиный в Черном море, используя сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 «Буря». Целью боеголовок могли стать самоподъемные буровые установки.

Также российская армия нанесла мощный удар оружием большой дальности по аэродрому ВСУ в районе Дубно, Ровенская область. Это был ответ на террористические атаки боевиков киевского режима.