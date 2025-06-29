Российская армия вплотную подошла к Сумам

Вооруженные силы России настолько близко подошли к Сумам, что уже достают до окраин города ствольной артиллерией. Об этом сообщил источник «Украинской правды» в правоохранительных органах.

По его данным, 22–23 июня российская армия нанесла артиллерийский удар по селу Песчаное. Оно находится менее чем в километре от границы Сум.

Предварительно, бойцы использовали для атаки 152-миллиметровый активно-реактивный снаряд, выпущенный из орудия «Гиацинт-Б» или самоходной установки «Гиацинт-С». Дальность полета боеприпасов превышает 30 километров.

Прошедшей ночью Вооруженные силы России нанесли мощнейший удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Армия применила флот, авиацию, ракеты и БПЛА.