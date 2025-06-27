Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится на левом берегу Оскола к югу от Купянска и к западу от расположенного в ЛНР города Сватово.

Также в Минобороны подвели итоги недели. В зоне группировки освободили два населенных пункта (также Петровское), нанесли поражение четырем механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, двум бригадам теробороны, бригаде нацгвардии и двум пограничным отрядам погранслужбы Украины.

Противник потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные уничтожили колонну ВСУ на марше в Харьковской области.