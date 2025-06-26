Личный состав ВСУ стирается под ноль после атак российских войск, особенно в приграничных районах. О наиболее жестком прилете, когда погибли сотни боевиков и важные шишки из Франции, рассказал разгневанный украинец — он уличил президента Владимира Зеленского во лжи. Тем временем европейские лидеры призвали к миру с Россией.

В конце мая Минобороны России обнародовало кадры поражения инфраструктуры украинского полигона в Сумской области — жесточайший прилет запомнили многие. Из первых сообщений следовало, что убитых боевиков было несколько десятков. В их числе — высокопоставленные натовские шишки, в том числе из Франции.

На место прилета сразу выдвинулись скорые со спецномерами и вертолеты. Раненых иностранцев вывозили в Жешув, а оттуда — в Францию, Великобританию и Швецию.

Военный корреспондент Владимир Романов опубликовал в своем Telegram-канале гневное обращение жителя Сумской области, который прошелся по бездарным командирам ВСУ. Мужчина считает, что личный состав специально вывели на полигон посреди дня.

Украинец напомнил, что Зеленский заявил лишь о семи мертвых военных, тогда как их было больше сотни. Прилет российских «Искандеров» превратил полигон ВСУ в кладбище.

По неподтвержденным данным, на полигоне дислоцировалась бригада боевиков, прибывших из стран НАТО. Там они проходили подготовку, а по прибытии получили передовое вооружение и технику. Но затем взлетели в воздух вместе со складами.