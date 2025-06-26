Личный состав стирается под ноль. «Искандеры» превратили украинские полигоны в кладбища
Личный состав ВСУ стирается под ноль после атак российских войск, особенно в приграничных районах. О наиболее жестком прилете, когда погибли сотни боевиков и важные шишки из Франции, рассказал разгневанный украинец — он уличил президента Владимира Зеленского во лжи. Тем временем европейские лидеры призвали к миру с Россией.
Жесткий прилет превратил полигон ВСУ в кладбище
В конце мая Минобороны России обнародовало кадры поражения инфраструктуры украинского полигона в Сумской области — жесточайший прилет запомнили многие. Из первых сообщений следовало, что убитых боевиков было несколько десятков. В их числе — высокопоставленные натовские шишки, в том числе из Франции.
На место прилета сразу выдвинулись скорые со спецномерами и вертолеты. Раненых иностранцев вывозили в Жешув, а оттуда — в Францию, Великобританию и Швецию.
Военный корреспондент Владимир Романов опубликовал в своем Telegram-канале гневное обращение жителя Сумской области, который прошелся по бездарным командирам ВСУ. Мужчина считает, что личный состав специально вывели на полигон посреди дня.
Украинец напомнил, что Зеленский заявил лишь о семи мертвых военных, тогда как их было больше сотни. Прилет российских «Искандеров» превратил полигон ВСУ в кладбище.
По неподтвержденным данным, на полигоне дислоцировалась бригада боевиков, прибывших из стран НАТО. Там они проходили подготовку, а по прибытии получили передовое вооружение и технику. Но затем взлетели в воздух вместе со складами.
Военный путь — не вариант
Наиболее мощные прилеты целую неделю фиксируют в селе Давыдов Брод в Херсонской области, а также в Очакове и Николаеве. ВС России бьют по местам дислокации морпехов, обучаемых британским спецназом. «Искандеры» и «Герани» атаковали Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.
Под удар попала база с десятками британских, латиноамериканских и немецких наемников.
Президент США Дональд Трамп всеми силами сторонится украинского конфликта. На фоне всего этого европейские лидеры фактически потребовали мира с Россией.
После окончания саммита НАТО в Гааге президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа уже сейчас должна искать пути диалога с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. О ситуации на Украине высказался и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Конфликт на Украине не решить военным путем», — подчеркнул он.