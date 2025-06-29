Сегодня 15:24 Страшный сон для украинской ПВО. Мощнейший ночной удар по ВПК Украины назвали только началом Политолог Михайлов: рекордный удар по ВПК Украины 29 июня — это только начало 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Специальная военная операция РФ на Украине

Минувшей ночью российские войска нанесли рекордный удар по военно-промышленному комплексу Украины, применив полтысячи дронов и полсотни ракет. Оборона ВСУ в руинах, тысячи боевиков уничтожены. Какие цели разгромили ВС России — в материале 360.ru.

Что известно о ночном ударе по Украине Вооруженные силы России в ночь на 29 июня нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, сообщила пресс-служба Минобороны. «В том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — заявили в министерстве.

Фото: РИА «Новости»

Под ударом — секретный бункер и ТЭС Одной из самых значимых целей ночной атаки стал бункер ВСУ во Львовской области. Объект был крайне важен не только украинским боевикам, но и кураторам с Запада. «В Львовской области вскрыли какой-то бункер. Очень крутой и навороченный, оснащенный как в фильмах про командные центры ЦРУ. У Киева небольшая истерика, у западных партнеров большая. Подробности пока выясняем», — сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. Также появились новости об атаке на Бурштынскую ТЭС. Еще год назад украинские власти заявляли, что после удара ВС России ее невозможно восстановить. Видимо, за год что-то починили, но вся работа пошла насмарку.

Фото: РИА «Новости»

Ракеты накрыли аэродром и НПЗ Российские ракеты навестили Кульбакинский военный аэродром в Николаеве. Целями могли быть арочные укрытия, где находились самолеты и склады, предположил Лебедев. Кроме того, досталось и Николаевскому авиаремонтному заводу «НАРП», где сбирали БПЛА с реактивными двигателями. В парке цехов шла работа по ремонту авиационной техники. Там даже размещали F-16 и Ил-76. «Но и это не все… Там же стоит тепловозоремонтный завод, где производится ремонт бронированной техники, которую наши покалечили на Херсонском направлении. Одновременно на заводе бывает до 30 единиц техники, и не вся она нуждается в ремонте», — добавил подпольщик. По его данным, на заводе прячут установки M142 HIMARS и ракеты.

Фото: РИА «Новости»

Под ударом русских ракет снова оказался крупный нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. «О том, что удалось поразить, пока информации не так много. Как минимум пишут об аэродроме Кульбакино в Николаевской области — пожар зафиксировали даже спутники NASA, — Кременчугском НПЗ и критической инфраструктуре во Львовской области», — сообщил корреспондент Давид Нармания в Telegram-канале.

Фото: РИА «Новости»

F-16 уничтожен вместе с пилотом Во время массированной атаки ВС России под удар попал украинский истребитель F-16. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Самолет получил повреждения и стал терять высоту, на борту находился подполковник Максим Устименко 1993 года рождения. Он погиб. «Максим Устименко — один из немногих оставшихся у Киева пилотов, обученных на западной технике. Летчик не смог катапультироваться и погиб при падении самолета. Таким образом, Киев лишился не только дорогостоящего истребителя, но и подготовленного пилота», — сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Крушение F-16 и гибель пилота подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале. «Поручил выяснить все обстоятельства гибели», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Что еще поразили ВС России на Украине 29 июня По данным Минобороны России, авиация, ракеты и БПЛА поразили многофункциональную радиолокационную станцию RADA израильского производства, цеха сборки дронов, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах. «Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности „Нептун“ и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — добавили в пресс-службе. О гибели тысячи боевиков и наемников из стран НАТО сообщил «Царьград» со ссылкой на военкоров.

Фото: РИА «Новости»

«Герани», «Искандеры», «Калибры»: чем еще русские били по ВСУ Зеленский заявил, что по Украине ударили 477 дронов и 60 ракет разных типов. С бомбардировщиков Ту-95МС ВС России выпустили ракеты Х-101 и Х-55, с кораблей Черноморского флота полетели «Калибры». Также российская армия использовала баллистические «Искандер-М» с ракетами 9М723 и «Кинжалы» Х-47М2, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Самый массированный удар по Украине за последние месяцы», — подчеркнули авторы поста. «Герани» атаковали Центральную и Западную Украину через Сумскую область. Корабли Черноморского флота заходили через Херсонщину. Основные районы поражения: Львовская область, Черкассы, Запорожье, Кременчуг, Донбасс и Николаев. Взрывы прогремели в Ровно. С точки зрения применения БПЛА удар стал самым мощным в 2025 году, отметил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Наращивание объемов выпуска БПЛА, и в первую очередь „Гераней“, дает системный результат. В этом году запуск сотен „Гераней“ стал нормой. К осени ожидается выход на регулярные объемы отправки по 400-500 и выше в сутки», — написал он.

Фото: РИА «Новости»

«Это только начало» Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru заявил, что не видит ничего удивительного в самом массовом ударе прошедшей ночью. «Все военные эксперты, в том числе и украинские, кричали и заявляли о том, что Россия постоянно наращивает производство ударных беспилотников», — отметил специалист. Россия на фоне меняющейся международной обстановки действительно наращивает удары и бьет по инфраструктуре большего количества украинских городов.

Это страшный сон для украинской ПВО, которая не получает Patriot в должном количестве и другие системы защиты воздушного пространства. Тем самым мы реально приближаем победу. У нас сейчас увеличивается производство и «Калибров», и «Кинжалов», и не случайно сейчас идет усиление обстрелов с Черного моря по Херсонщине, потому что это наша территория, мы сейчас будем ее освобождать. Евгений Михайлов военный эксперт

По его словам, заход в Днепропетровскую область тоже приближает освобождение Херсонщины. «Все эксперты в один голос говорят: чем больше будет массированных ударов, тем меньше будет потерь среди личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. Мы будем достигать успеха за счет наращивания технологической мощи в плане ударов как ракетными системами, так и беспилотными», — подчеркнул Михайлов.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что российские военные после атак будут просто дочищать территорию. «Мы видим тот самый системный подход верховного руководства ВС России, о котором раньше только мечтали. На самом деле у нас не было должного количества беспилотных летательных аппаратов, но стратегия, выстроенная за последний год с приходом Белоусова, дает конкретные результаты: мобилизация усилий ВПК на достижение целей, поставленных президентом», — заключил политолог.