Сформированная во Франции 25-я бригада Вооруженных сил Украины несет значительные потери в Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир группы спецназа «Ахмат» в составе группировки войск «Север» с позывным Аид.

«В рамках исполнения указа президента о создании буферной зоны ведем наступательные действия, сдвигаем противника вглубь Сумской области», — заявил Аид.

По его словам, украинская сторона пытается вводить в бой резервы, включая недавно созданные бригады, такие как 25-я, укомплектованная французской и шведской техникой.

Командир уточнил, что данное подразделение должно было сменить понесшую большие потери 225-ю механизированную бригаду и 130-й разведывательный батальон.

По его словам, 225-ю бригаду, известную как отряд «Шквал», полностью разгромили во время апрельского наступления. Их попытка вторжения на территорию России в мае завершилась полным провалом.

Он подчеркнул недостаточную подготовленность 25-й бригады к современным боевым действиям.

«Французский, так называемый натовский опыт — их к современному конфликту явно не готовил, потому что сорвали очень много ротаций, много противника было уничтожено, техники иностранной», — отметил командир.

В настоящее время, по его словам, российские подразделения продолжают наступление, тогда как попытки противника контратаковать остаются безрезультатными.

Ранее RT сообщил, что в Польше проголосовали за выход из конвенции о запрете противопехотных мин. Таким образом, Польша станет четвертой европейской страной, денонсировавшей договор. Ранее от участия в нем отказались в прибалтийских странах.