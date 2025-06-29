МО: российские военные взяли под контроль Новоукраинку в ДНР

Войска группировки «Центр» освободили Новоукраинку в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Новоукраинка», — отметили в оборонном ведомстве.

В районах населенных пунктов разгромлены три механизированные, десантно-штурмовая бригады, бригада беспилотных систем, два штурмовых полка ВСУ, две бригады морской пехоты, бригада теробороны и бригада нацгвардии.

Украинская армия потеряла более 400 бойцов, бронетранспортер М113 американского производства, бронеавтомобиль «Казак», 15 машин и четыре орудия полевой артиллерии.

Ранее российские военные освободили Червоную Зирку в ДНР. «Восток» разгромила живую силу и технику ВСУ, противник лишился до 210 человек. Также ВС России взяли под контроль территорию между реками Волчья и Мокрые Ялы.