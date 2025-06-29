Флот вышел в море, «Калибры» и «Кинжалы» полетели. Российские военные мощно ударили по военным объектам Украины

В ночь на 29 июня паника накрыла всю Украину. Россия подняла Ту-95, в море вышли корабли — носители «Калибров». Сотни беспилотников закрыли украинское небо громовым облаком, ракеты и снаряды заметили почти над всеми крупными городами Украины, сообщили военкоры.

Оборона Украины в руинах Сигнал воздушной тревоги этой ночью, 29 июня, звучит на всей территории Украины. На дроны во многих областях жаловались еще с вечера. ПВО работала в Киеве, в Николаеве гремели взрывы. Предположительно, операция началась с массированного удара «Геранями». Не менее 150 таких дронов, по сведениям российской прессы, двигалось через Сумскую область на центральную и западную Украину. Эти высокоточные аппараты могут нанести сокрушительные удары по ключевым объектам украинской обороны.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Волны дронов Одним из первых сигналов мощи российского удара стали взрывы в Ровно. Приходили отчеты и о взрывах в Киеве, аналогичные сообщения делали власти Харькова. Количество «Гераней» в небе постоянно увеличивалось, новые аппараты прибывали волнами, поддерживая непрерывное давление на украинские силы. В районе Кременчуга после новостей о взрывах, разгорелись пожары. Предположительно, цели достигли несколько гиперзвуковых «Кинжалов». Ход сделал флот Пока беспилотники держали Украину в напряжении, Черноморский флот России нанес удар крылатыми ракетами «Калибр». Запущенные из акватории Черного моря, эти ракеты вошли в воздушное пространство Украины через Херсонскую область, поражая цели с хирургической точностью. «Калибр» — символ мощи российского флота — вновь доказал свою эффективность, став кошмаром для украинской обороны. Одновременно в сторону Николаева были запущены сверхзвуковые ракеты «Оникс», усилившие разрушительный эффект операции.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Ту-95 запустили ракеты Российская авиация дополнила операцию мощным ударом с воздуха. С авиабазы «Оленья» поднялись в небо пять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, несущих крылатые ракеты Х-101/555. Их маршрут пролегал через Саратовскую и Волгоградскую области и к Каспийскому морю, где они подготовились к пуску. Ожидается, что ракеты войдут в воздушное пространство Украины между 04:30 и 05:00, неся разрушение украинской обороне. К операции также присоединились ракетоносцы Ту-160, усилив воздушную мощь России.

Фото: MOD Russia/MOD Russia via globallookpress / www.globallookpress.com

Кроме того, был зафиксирован вылет истребителя МиГ-31К — носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые способны поражать цели со скоростью, не оставляющей шансов на перехват. Тревога охватила Украину Под натиском российских сил Украина оказалась в состоянии хаоса. Воздушная тревога распространилась почти по всей территории страны, вынуждая противника бросать все силы на защиту. По оценкам украинских источников, ПВО смогли сбить от 40 до 80 дронов, однако это лишь малая часть от общего числа атакующих аппаратов.

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Масштаб атаки — беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, стратегическая авиация — поставил украинские силы в безвыходное положение. Однако пока информацию о массированном ударе сообщала лишь пресса. Российское оборонное ведомство о таких действиях не докладывало.