Военный эксперт Марочко: ВС России вошли в Серебрянку и выдавливают врага

Вооруженные силы России вошли в Серебрянку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале .

По его словам, армия продолжила продвижение вглубь вражеской обороны на Северском направлении.

«На данный момент передовые отряды закрепляются на новых рубежах и выдавливают украинских боевиков из населенного пункта», — написал Марочко.

Он отметил, что командование ВСУ прилагает максимум усилий для сдерживания ВС России и не считается с потерями.

В ночь на 24 июня стало известно, что элитные подразделения украинской армии несут тяжелые потери в Сумской области из-за нехватки подготовленных солдат. ВСУ используют спецназ в качестве пехоты из-за дефицита личного состава.