Минобороны РФ: танкист Князев уничтожил 30 боевиков ВСУ и пять бронемашин

Российский танковый экипаж под командованием младшего сержанта Александра Князева ликвидировал 30 украинских военных. О подвиге танкиста рассказали в Минобороны России.

Сражение развернулось на одном из направлений в Донецкой Народной Республике, где Князев вместе с коллегами выполнял задание — наносил удары по позициям противника из укрытия.

По данным российского оборонного ведомства, танкисты открывали огонь даже в условиях плотных артиллерийских обстрелов, не теряя темпа боя.

Удары танка Князева оказались крайне результативны. Украина потеряла не менее 30 солдат, сожгли россияне и пять бронемашин — какого типа, ведомство не уточнило.

Кроме того, доложило Министерство обороны России, группировка войск «Днепр» успешно провела операцию против нескольких механизированных бригад украинских сил.

Ранее Путин пожелал успехов участникам спецоперации на Украине.