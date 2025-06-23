Российские войска нанесли групповой удар по военным объектам в Киевской области

Вооруженные силы России прошедшей ночью ударили по военным объектам в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Армия использовала для атаки высокоточное оружие и ударные БПЛА. Бойцы нанесли групповой удар по предприятием ВПК Украины под Киевом, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавили в министерстве.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе. По его словам, сработала система противовоздушной обороны, обломки БПЛА упали на нежилое здание. Также множество дронов засекли ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Полтавской областях.