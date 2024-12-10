Битва за Дзержинск и котел в Курахове. Что происходит в зоне СВО

Вооруженные силы России нанесли поражение украинским аэродромам и железнодорожным объектам, задействованным в снабжении СВО, а также освободили несколько населенных пунктов на Кураховском направлении. Российская сторона предала Украине тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 над Белгородской областью. Эти и другие события в зоне спецоперации за прошедшую неделю — в материале 360.ru.

Удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины Авиация, артиллерия и ударные беспилотники атаковали в 142 районах Украины энергетические объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса, а также поразили военные аэродромы и железнодорожные узлы, обеспечивающие поставки военной техники украинской армии. Вооруженные силы России нанесли два удара в направлении Славянской ТЭС в селе Николаевка Краматорского района ДНР. В момент обстрела в зданиях на территории электростанции располагались около 50-70 бойцов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Также он рассказал об ударах по заброшенной бывшей ракетной базе в районе города Жмеринка в Винницкой области, в районе которой находится «не такой уж заброшенный» пионерский лагерь. Лебедев отметил, что в направлении лагеря зафиксировали движение легковых и грузовых машин с военными номерами. Группировка войск «Юг» атаковала в Одессе средний разведывательный корабль «Симферополь», который считался одним из самых современных в украинском флоте. Удар по кораблю нанесли ракетчики, судну предстоит долгий и дорогой ремонт.

Окружение Курахова не за горами Группировка «Центр» 7 декабря освободила населенный пункт Берестки в ДНР, а днем ранее под российский контроль перешли Пустынка и Сухие Ялы. Накануне, 8 декабря, группировка «Восток» освободила село Благодатное. Российские подразделения продвинулись в районе Зари и зачистили «карман», выровняв линию фронта, об этом написал Telegram-канал «Рыбарь». Авторы статьи отметили, что ВС России продвинулись по берегу Кураховского водохранилища, освободив Берестки и Ильинку. На южном фланге Вооруженные силы России взяли под контроль Романовку и начали атаку на Веселый Гай. Российские войска также продвинулись к Успеновке и к рубежу Константинопольское — Анновка, взяв под контроль местность в окрестностях Трудового. Неясная ситуация — в Гиганте и Константинопольском, где пока идут сражения. Официальной информации по этим населенным пунктам пока не поступало.

Фото: РИА «Новости»

Под Курахове три бригады ВСУ попали в оперативное окружение. По данным украинской стороны, в котле оказались около 15 тысяч военнослужащих. В самом Курахове продолжаются бои в районе элеватора и микрорайоне Южный, а также в высотной застройке в центре города. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Он отметил, что Южный и часть застройки российские штурмовики уже взяли под контроль. Котенок добавил, что российские подразделения продвинулись за дорогой в районе Дальнего. «Достает, конечно, и „малый воздух“ (БПЛА). Тем не менее наши штурмы с упорством шаг за шагом продвигаются. <…> Окружение Курахово уже не за горами», — сообщил Котенок. Ночью 10 ноября военкор Борис Рожин сообщил, что противник постепенно отходит к западным окраинам Курахова после перехода под контроль России части микрорайона Южный и продвижения солдат в центре города.

Фото: Пресс-служба Минобороны

«Аппендикс» под Волновахой В Волновахском районе ДНР взвод системы ТОС-1А «Солнцепек» разгромил пункт дислокации ВСУ, Украина не досчиталась около 45 боевиков. В Минобороны сообщили, что тяжелая огнеметная система отработала в населенном пункте Разлив. Военкор Котенок отметил, что российские войска заняли все предгорье к югу от Великой Новоселки в Волновахском районе и вышли с востока к населенному пункту Нескучное. «Вырисовывается очередной аппендикс, который надо удалять. Как только 60-я бригада выйдет на высоты у Бабьей Горы, счет для Сторожевого и Нескучного пойдет на часы. Других вариантов там не будет», — написал Котенок.

Фото: РИА «Новости»

Красноармейское направление Ситуацию на Красноармейском (Селидовско-Покровском) направлении Котенок прояснил в своем Telegram-канале. «Шевченко — большая часть наша. Продвинулись по посадке в сторону Песчаного», — отметил автор канала. Котенок пояснил, что это не самоцель, а обеспечение тылов для штурмующих Шевченко, так как посадки между двумя населенными пунктами сковывают маневренность российских подразделений. По информации военкора, российские подразделения зачищают село Новый Труд и ведут бои за Зеленое, Пушкино, Заря, Красное, Старые Терны. В Новотроицком противник атакует с применением техники. Военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале отметил, что по данным населенным пунктам линия обороны ВСУ на 9 декабря фактически прорвана. Российские части продвигаются юго-западнее Селидова между Пушкино и Зарей, где на данный момент идут бои.

Фото: РИА «Новости»

Битва за Дзержинск На Александро-Калиновском направлении продолжается сражение за Дзержинск, который является ключевым пунктом обороны ВСУ. Подробности сообщил Telegram-канал «Рыбарь». По информации канала, российские подразделения артиллерии и ударных беспилотников работают по огневым точкам и пунктам временной дислокации ВСУ на участке Дылеевка — Дачное, ослабляя противника. Штурмовики закрепились в районе подстанции «Щербиновка», которую взяли под контроль 1 декабря. Пока под контролем ВСУ остается стадион «Авангард», откуда боевики простреливают территорию городского парка. В центре города штурмовики выбили украинских военных из нескольких опорников на улицах Маяковского и Фрунзе. По информации «Рыбаря», это стало возможным благодаря успехам ВС России в районе шахты имени Дзержинского. К 8 декабря штурмовики зачистили «карман» в районе молокозавода и взяли большую часть шахты под контроль, лишив ВСУ основного узла обороны. В южной части города российские подразделения полностью выбили украинских боевиков из западной части микрорайона Забалка. ВСУ регулярно попадают под обстрел на дорогах между терриконами, которые стали их основным пунктом обороны после потери Забалки. Военкор Борис Рожин также заявил о серьезном прогрессе России в Дзержинске: в районе терриконов и огнеупорного завода, а также в районе Леонидовки.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Курское направление По сообщениям Минобороны, российские подразделения продолжают громить украинские формирования в курском приграничье. Группировка «Север» нанесла поражение бригадам ВСУ у населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка и Свердликово. Авиация и артиллерия поразили живую силу противника в районах населенных пунктов Александрия, Казачья Локня, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области Украины. Подоляка уточнил, что российским войскам удалось закрепиться на новых позициях в районе Дарьино — Новый Клин. Противник превратил поля в мощнейший укрепрайн, и это представляет главную проблему. ВСУ пока присутствуют в восточной части Новоивановки, боевики сражаются за каждый дом, отметил военный блогер. «Судя по упорству, противник, понимая, что освобождение Суджанского района для нас это вопрос политический, превратив его в очень серьезный укрепрайон, собирается его удерживать до конца», — пояснил Подоляка. В ночь на воскресенье жители Курской области услышали взрывы от работы ПВО. Ракетчики сбили несколько воздушных целей. Власти ввели в регионе режим ракетной опасности.

Фото: РИА «Новости»

Тела погибших военнопленных передали Украине Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области в январе этого года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая лично присутствовала при передаче. «Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — заявила омбудсмен.

Фото: Обломки сбитого Ил-76 / РИА «Новости»

Украина и мир Пентагон заключил контракт с американской компанией SpaceX о расширении доступа находящихся на Украине 2,5 тысячи терминалов Starlink к военизированной системе Starshield. Этот канал более защищен, его сложнее взломать или заглушить. Также США выделили Украине 988 миллионов долларов на боеприпасы, беспилотники и запчасти для военной техники. Дания передала киевскому режиму новую партию истребителей F-16. Количество самолетов неизвестно, однако ранее власти Дании заявляли, что должны передать Украине еще 13 боевых машин.