Минобороны: Берестки в ДНР перешли под контроль ВС России

Российские военные освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группы войск „Центр“ освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — заявили в ведомстве.

Всего за сутки в зоне действия группировки военные отразили 10 контратак ВСУ, националисты лишились до 525 человек живой силы.

Днем ранее Минобороны отчиталось, что бойцы «Центра» освободили населенный пункт Пустынка в ДНР, а военнослужащие «Востока» — Сухие Ялы.

Также ведомство заявляло, что российские войска в период с 30 ноября по 6 декабря нанесли шесть групповых ударов с применением беспилотников и высокоточного оружия по военным объектам Украины. Целями атак стали инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики и места сборки и хранения вражеских беспилотников.