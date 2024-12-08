Взрывы прогремели в Курске и Курчатове

В Курской области сработала система ПВО. Жители Курска и Курчатова услышали звуки взрывов, сообщил Telegram-канал Shot.
Впервые грохот послышался около четырех часов ночи. Очевидцы рассказали, как в домах затряслись стекла и сработала автомобильная сигнализация. Затем с интервалом в одну-две минуты прогремели еще несколько взрывов, зазвучала сирена.
По данным Shot, силы ПВО сбили несколько воздушных целей. Власти ввели в Курской области режим ракетной опасности. Официально администрация региона информацию о взрывах не комментировала.