США выделили Украине военную помощь на 988 млн долларов

США передадут Украине боеприпасы, беспилотники и запчасти для военной техники на сумму 988 миллионов долларов. Пресс-служба Пентагона объявила о предоставлении нового пакета помощи.

Правительство выделило деньги в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины (USAI). В пакет военной помощи стоимостью 988 миллионов долларов войдут беспилотники, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, оборудование и комплектующие для ремонта танков, артиллерийских систем и бронетехники.

«Это 22-й пакет USAI администрации [Джо] Байдена. Соединенные Штаты продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции», — объявила пресс-служба Минобороны.

Байден перед уходом с поста президента США запросил для Украины еще 24 миллиарда долларов. Из них две трети суммы власти потратят на восполнение собственных запасов вооружений.