Российские войска за сутки поразили объекты энергетики ВПК Украины

Минобороны: ВС России нанесли удар по энергообъектам ВПК Украины в 142 районах

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК в 142 районах Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале .

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили, помимо энергетических объектов, также скопление живой силы и военной техники. Системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа.

За неделю российские подразделения нанесли шесть групповых ударов с использованием высокоточного оружия и беспилотников по военным объектам Украины. Целями атак стали объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также места сборки и хранения беспилотников, отмечали в пресс-службе военного ведомства.