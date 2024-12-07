Российские войска за сутки поразили объекты энергетики ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК в 142 районах Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили, помимо энергетических объектов, также скопление живой силы и военной техники. Системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников самолетного типа.
За неделю российские подразделения нанесли шесть групповых ударов с использованием высокоточного оружия и беспилотников по военным объектам Украины. Целями атак стали объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также места сборки и хранения беспилотников, отмечали в пресс-службе военного ведомства.
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