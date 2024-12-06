ВС России поразили в Одессе самый современный корабль ВМСУ «Симферополь»

Группировка войск «Юг» атаковала в Одессе средний разведывательный корабль «Симферополь», который считался одним из самых современных в украинском флоте. Об этом сообщил Telegram-канал «Южный фронт» .

Удар по кораблю нанесли российские ракетчики. Местные жители подтвердили журналистам поражение «Симферополя». Они предоставили информацию о месте швартовки и кадры с места событий.

Атака унесла жизни двух украинских военных, еще 15 человек получили ранения. Самому современному судну 30-го дивизиона надводных кораблей флотилии Военно-морских сил Украины предстоит дорогостоящий ремонт, который может продлиться до 2026 года.

В ноябре российские войска ударили по пятиэтажной одесской гостинице, где жили бойцы Вооруженных сил Украины. Еще один удар пришелся по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций, где кроме украинских военнослужащих находились французские наемники.