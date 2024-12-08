Населенный пункт Благодатное на территории Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь)», — указали в ведомстве.

За сутки, добавили в Минобороны, бойцы «Востока» отразили две контратаки противника. Потери ВСУ в зоне их ответственности составили до 190 военнослужащих.

Украинские боевики также лишились склада с горючим, двух 152-миллиметровых артиллерийских установок «Акация», двух боевых бронированных машин MaxxPro и САУ Paladin американского производства.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина с начала спецоперации потеряла 400 тысяч военных. Он призвал остановить огонь и начать переговоры.