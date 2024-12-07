Пентагон заключил с компанией SpaceX соглашение о расширении доступа терминалов Starlink на Украине к более защищенной и военизированной системе Starshield. Об этом сообщило агентство Bloomberg

«Контракт означает, что 2,5 тысячи терминалов Starlink, которые уже находятся на Украине, получат доступ к Starshield, закрытому и зашифрованному сигналу через Starlink, который сложнее взломать или заглушить», — указали в материале.

Договор заключили в августе, до победы Дональда Трампа на президентских выборах. Командование отказалось раскрыть стоимость контракта. По такой системе на данный момент обслуживают уже три тысячи терминалов.

В Швейцарии заявили, что владелец SpaceX Илон Маск взял под контроль Украину из-за своих спутников. В начале СВО предприниматель был сторонником киевского режима, но в 2024 году заявил, что нет никаких шансов, что Россия проиграет в конфликте.