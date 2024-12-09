Вооруженные силы России постепенно зачищают полукотел, в который попала группировка ВСУ южнее города Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В Успеновке наши ребята перешли реку Сухие Ялы и закрепились на южном берегу реки, где выбивают противника и взяли опорный пункт, который прикрывал позиции ВСУ с тыла», — заявил он.

По словам Рогова, бойцы практически зачистили село Веселый Гай. На окраинах Анновки ведутся активные бои.

Накануне экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков сообщил, что три бригады ВСУ попали в окружение под Курахово и понесли большие потери. Бои под населенным пунктом отличаются высокой интенсивностью, добавил специалист.