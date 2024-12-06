Минобороны: ВС России освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Пустынка и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Российские силы освободили населенные пункты Пустынка и Сухие Ялы в ДНР», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что Сухие Ялы освобождали бойцы группировки войск «Восток», а при взятии Пустынки отличились военнослужащие «Центра». Также 61 военнослужащий ВСУ на линии боевого соприкосновения сдался в плен в течение недели.

Также в пресс-службе подтвердили информацию об уничтожении шести украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря неподалеку от Крыма.

Российские силы подошли к ключевому логистическому хабу националистов ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР, поселку Шевченко. Западные СМИ предупреждали, что для Украины потеря контроля над Красноармейском станет критичной, поскольку рядом с ним есть действующая шахта с редким видом угля.