Украина получила от Дании вторую партию F-16

Дания передала Украине вторую партию американских истребителей F-16. Об этом в Telegram-канале сообщил президент республики Владимир Зеленский.

«Вторая партия F-16 от Дании уже на Украине», — написал он.

Зеленский поблагодарил Данию за военную помощь, но не уточнил, сколько именно истребителей получили ВСУ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ноябре сообщала, что Украине поставили шесть истребителей F-16 и планировали передать еще 13 самолетов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что F-16 не станут для киевского режима панацеей, способной повлиять на ход боевых действий. Дипломат отмечала, что российские силы последовательно уничтожат эту технику.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Нидерландов разрешило боевикам ВСУ применять поставленные F-16 для ударов вглубь территории России.