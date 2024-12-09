Удар с последующей детонацией произвели в районе города Жмеринка в Винницкой области Украины, где стоит бывшая ракетная база. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Винница, Жмеринка, прилет… в направлении северо-восточном. Там некий Браиловский лес, где находится заброшенная бывшая ракетная база», — сообщил он.

По словам Лебедева, на окраине леса также есть «не такой уж заброшенный» пионерский лагерь, в направлении которого зафиксировали движение легковых автомобилей и грузовых машин с военными номерами.

Российская армия накануне нанесла несколько ударов в направлении Славянской ТЭС в селе Николаевка в Донецкой Народной Республике. Также сообщалось о трех украинских бригадах, попавших в оперативное окружение под Курахово.

Ранее Лебедев сообщал о прилете по одному из объектов инфраструктуры в Одесской области. После удара было слышно много глухих взрывов.