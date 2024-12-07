Российский «Солнцепек» ударил по украинским боевикам под Волновахой

Удар российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил до 45 украинских националистов в пункте временной дислокации ВСУ в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Ведомство опубликовало видео работы системы в районе населенного пункта Разлив.
В последней сводке Минобороны сообщило, что российские военные группировки «Центр» установили контроль над населенным пунктом Берестки в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли серию ударов по местам скопления живой силы и техники противника около населенных пунктов Щербиновка, Новоалексеевка, Дзержинск и Петровка.
Российские войска нанесли шесть групповых ударов по военным объектам на территории Украины с 30 ноября по 6 декабря с применением высокоточного оружия.
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