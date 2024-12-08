Лебедев: два удара нанесли в сторону Славянской ТЭС, где находились ВСУ

ВС России нанесли два удара в направлении Славянской ТЭС в селе Николаевка Краматорского района в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В направлении Славянской ТЭС было два удара. Один в 22:40, второй в 22:45», — сказал он.

По словам Лебедева, в момент обстрела в зданиях на территории ТЭС располагались около 50-70 бойцов Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны, российские войска взяли под свой контроль населенный пункт Благодатное в ДНР. Потери ВСУ составили около 190 человек, также они лишились двух боевых бронированных машин MaxxPro и САУ Paladin иностранного производства.

Группировка войск «Север» ранее нанесла удар по укрытиям украинских боевиков в Харьковской области, используя тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». Термобарические боеприпасы попали точно в цель.