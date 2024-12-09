Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76

Россия передала украинской стороне тела военнопленных, которые погибли в январе в результате крушения самолета Ил-76. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — сказала Москалькова.

Омбудсмен добавила, что обмен телами погибших в ходе специальной военной операции между Россией и Украиной будет продолжаться. Она подчеркнула, что это одна из важнейших гуманитарных задач — обеспечить возможность родным и близким проститься с погибшими и организовать их похороны.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Белгородской области. Как сообщило Министерство обороны России, на борту авиасудна находились 74 человека: 65 пленных украинских военных, предназначенных для обмена, трое сопровождавших их российских военнослужащих и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

Ранее Украина отказалась забирать 630 военнопленных, находящихся в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, что власти пытаются тянуть время для продвижения своих интересов.