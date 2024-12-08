Бригады ВСУ попали в окружение под Курахово

Три бригады ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово в Донецкой Народной Республике. Украинские подразделения понесли большие потери, сообщил экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Окружили нас с трех сторон. Там сейчас оперативный карман», — сказал он.

Полковник отметил, что в окружении находятся от двух до трех украинских бригад общей численностью до 15 тысяч человек. По его мнению, если ВСУ вовремя оттуда не выйдут, то оперативное окружение может перерасти в котел.

Также Стариков заявил, что бои под Курахово отличаются повышенной интенсивностью. Боевики пытаются пробиваться с помощью РСЗО, артиллерии и дронов.

Ранее ВСУ потеряли контроль над северным берегом Кураховского водохранилища. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил о продвижении российских бойцов до центра Курахова. Он отметил, что до полного окружения населенного пункта осталось несколько километров.