Одесса роет окопы, а Зеленский ищет замену «ухилянтам». Итоги СВО за неделю
Российские войска расширили буферную зону в приграничье, взяв несколько населенных пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях. Пригород Одессы начал готовиться к круговой обороне, а приближенные президента Владимира Зеленского решали проблему дезертирства. Что произошло в зоне СВО за неделю с 23 февраля по 1 марта — в материале 360.ru.
Обстановка в зоне СВО
ДНР
Ствольная артиллерия нанесла первый удар по Краматорску. Украинские паблики рассказали об ударе по поселку городского типа Беленькое у северо-восточных окраин города.
На Красноармейско-добропольском направлении подразделения продвинулись в районе Гришина. На Краснолиманском направлении освобожден населенный пункт Карповка.
«Касаемо данного направления можно сказать, что у нас там продолжаются бои в районе Александровки, Коровьего Яра. Ну и целью, конечно же, является продвижение к оскольскому водохранилищу», — сказал глава ДНР Денис Пушилин.
В Красном Лимане продолжились городские бои, Константиновка охватывается с разных сторон. На Славянском направлении есть продвижения к Рай-Александровке и в районе освобожденной ранее Именьковки.
Запорожская область
Группировка «Восток» заняла село Риздвянка на берегу реки Соленая в двух километрах к западу от села Придорожное, которое уже перешло под контроль России.
Штурмовики в Горьком сцепились с бойцами 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, который орудовал в Артемовске и Часовом Яре. В результате село освободили, обеспечив выход на следующую цель — Верхнюю Терсу и Воздвижевку.
Харьковская область
Расширяя буферную зону, «Север» взял два села. Нескучное расположено в километре от села Зеленого, освобожденного в начале февраля. Совсем близко — граница с Шебекинским районом Белгородской области.
Графское растянулась на несколько километров вдоль левого берега Северского Донца. Околовоенные каналы назвали его частью плацдарма для продвижения ВС России в сторону Великого Бурлука и Рубежного.
Днепропетровская область
Группировки войск «Центр» заняла село Краснознаменка (украинское название — Беляковка) на правом берегу реки Соленая у западной границы ДНР. Это открыло путь для наступления в двух направлениях — на Межевую на северо-запада и Новопавловку на юго-западе.
Уничтожены РСЗО, обстреливавшие Белгород
Обнаружена РСЗО Vampire, которая била по объектам критической инфраструктуры в Белгороде. Поняв, что «засветились», украинские военные пытались спрятать ее в тылу. Установку настигли в 100 километрах от огневой точки, у населенного пункта Береза. Дрон группировки войск «Север» уничтожил ее.
РСЗО Himars, которая тоже атаковала Белгород, засекли в районе населенного пункта Кочеток в Чугуевском районе Харьковской области. Ее разнес расчет ОТРК «Искандер».
Украина расширила атаки вглубь России
Ракетную опасность в течение недели объявляли в Чувашии, Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Свердловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях и в Пермском крае. Силы ПВО сбили беспилотники, летевшие над Орловской, Тульской, Астраханской, Липецкой областями и Московским регионом.
Налицо расширение атак вглубь страны. Российский военкор Евгений Поддубный предупредил киевский режим о последствиях.
«И это плохая новость в первую очередь для жителей Украины. Ответные меры на действия ВСУ последуют. А это, как нам кажется, не то, чего ждут украинцы», — заявил он.
Ночные удары по Украине
С 21 по 27 февраля ВС России нанесли два массированных и шесть групповых ответных ударов по предприятиям ВПК Украины, энергетической, топливной и транспортной инфраструктуре.
Громыхало в Киеве, Полтаве, Харькове, Николаеве, Днепропетровске, Сумской и Запорожской областях. В Вольнянске уничтожен транспорт для переброски ВСУ на Ореховское направление. Сброшенная авиабомба разнесла дамбу в районе села Осыково.
Сильно досталось Одесской области. Дроны били по окрестностям порта в Измаиле и по Ильичевскому порту. Оба использовались для приема иностранной военной помощи. Энергетический холдинг ДТЭК заявил, что в регионе не осталось ни одной целой подстанции передачи электроэнергии.
Обмен телами
Россия и Украина обменялись телами погибших в количестве 1000 на 35. Предыдущий обмен останками прошел за месяц до этого, по схожей формуле — 1000 на 38.
На заседании комитета Совфеда по соцполитике омбудсмен России Татьяна Москалькова сообщила, что с начала 2026 года благодаря стамбульским договоренностям в страну вернулись 96 человек. На Украине их осудили за пророссийские взгляды.
«Сейчас предлагаем Украине 115 человек граждан Украины, которых мы согласны передать. Я послала этот список украинской стороне, украинская сторона говорит — нет», — рассказала она.
ВСУ наймут еще больше иностранцев
При назначении Михаила Федорова министром обороны Украины в январе Зеленский поставил задачу — решить накопившиеся за четыре года системные проблемы вокруг нехватки личного состава и процесса мобилизации силами ТЦК. Решение, которое он нашел, вызвало неоднозначную реакцию.
«Наш комплексный план по решению проблем с самовольным оставлением части и мобилизацией, он включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев. <…> В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения», — заявил министр на брифинге.
С одной стороны, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга нардеп Алексей Гончаренко похвастал тем, что давно предлагал нанимать больше иностранцев, даже сам привозил на Украину перуанских морпехов и бразильских спецназовцев. С другой, бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол назвал предложение министра очередным шапкозакидательством.
«Вооружение для нас обеспечивают союзники. Деньги дают иностранцы и международные финансовые организации, сейчас Федоров, вместо того, чтобы заниматься проблемами мотивированной мобилизации и СЗЧ, предвещает, что все решат сотни тысяч иностранцев, которых наймут и оплатят те же союзники», — заявил политик.
Круговая оборона Одессы
Одесскую область стали готовить к круговой обороне. Начался набор около тысячи «добровольцев» из местного населения, а также строительство противотанковых рвов, капканов и других технических укреплений.
«Мы готовим город и область к круговой обороне. Это очень мощная система: противотанковые воронки, разнообразные ловушки и капканы. Просто так сюда никто не зайдет», — рассказал в интервью YouTube-каналу «Штабквартира» руководитель Регионального управления Сил территориальной обороны «Юг» Денис Носиков.
Британский военный аналитик Александр Меркурис увидел в этом знак — командование ВСУ осознало, что не способно удержать позиции на подступах к региону, и начало окапываться. Российский военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что цель кампании — отвлечь пророссийски настроенных одесситов.
«Создать панические антироссийские настроения. Это чисто политическая акция на сегодняшний день, не имеющая военного значения», — сказал он.
Новый управляемый боеприпас Калашникова
Концерн Калашников презентовал первый в России тактический управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ». Его разработали в рекордно короткие сроки с учетом боевого применения подобных систем в зоне СВО.
Дальность полета новинки — более 100 километров на высоте 80 до 1800 метров с крейсерской скоростью 120 километров в час. «КУБ-10МЭ» способен работать при любой погоде, от -30 до +40 градусов и сильном ветре до 10 метров в секунду.
Этот управляемый боеприпас предназначен для уничтожения техники, в том числе бронированной, объектов противоракетной обороны, самолетов и вертолетов, стартовых позиций БПЛА. Ключевое отличие «КУБ-10МЭ» заключается в оптико-электронной системе наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели, и повышенной защищенности от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО).
Испытания новой украинской ракеты FP-7
Тактическая баллистическая ракета FP-7 прошла испытания на Украине. Компания Fire Point, крупный поставщик дронов и производитель ракет «Фламинго», позиционировала новинку как средство поражения целей на оперативной глубине.
Интересно
Fire Point фигурировала в коррупционном «деле Миндича». Под кураторством офиса президента Украины компания заключала фиктивные контракты.
По информации разработчиков, FP-7 способна поражать объекты с расстояния до 200 километров, развивая максимальную скорость 1500 метров в секунду. Масса боевой части может достигать 150 килограммов. Полные технические характеристики ракеты не раскрываются.