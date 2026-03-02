Одесса роет окопы, а Зеленский ищет замену «ухилянтам». Итоги СВО за неделю

Российские войска расширили буферную зону в приграничье, взяв несколько населенных пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях. Пригород Одессы начал готовиться к круговой обороне, а приближенные президента Владимира Зеленского решали проблему дезертирства. Что произошло в зоне СВО за неделю с 23 февраля по 1 марта — в материале 360.ru.

Обстановка в зоне СВО ДНР Ствольная артиллерия нанесла первый удар по Краматорску. Украинские паблики рассказали об ударе по поселку городского типа Беленькое у северо-восточных окраин города.

Видео: Пресс-служба Минобороны

На Красноармейско-добропольском направлении подразделения продвинулись в районе Гришина. На Краснолиманском направлении освобожден населенный пункт Карповка. «Касаемо данного направления можно сказать, что у нас там продолжаются бои в районе Александровки, Коровьего Яра. Ну и целью, конечно же, является продвижение к оскольскому водохранилищу», — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Фото: РИА «Новости»

В Красном Лимане продолжились городские бои, Константиновка охватывается с разных сторон. На Славянском направлении есть продвижения к Рай-Александровке и в районе освобожденной ранее Именьковки. Запорожская область Группировка «Восток» заняла село Риздвянка на берегу реки Соленая в двух километрах к западу от села Придорожное, которое уже перешло под контроль России. Штурмовики в Горьком сцепились с бойцами 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, который орудовал в Артемовске и Часовом Яре. В результате село освободили, обеспечив выход на следующую цель — Верхнюю Терсу и Воздвижевку. Харьковская область Расширяя буферную зону, «Север» взял два села. Нескучное расположено в километре от села Зеленого, освобожденного в начале февраля. Совсем близко — граница с Шебекинским районом Белгородской области.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Графское растянулась на несколько километров вдоль левого берега Северского Донца. Околовоенные каналы назвали его частью плацдарма для продвижения ВС России в сторону Великого Бурлука и Рубежного. Днепропетровская область Группировки войск «Центр» заняла село Краснознаменка (украинское название — Беляковка) на правом берегу реки Соленая у западной границы ДНР. Это открыло путь для наступления в двух направлениях — на Межевую на северо-запада и Новопавловку на юго-западе. Уничтожены РСЗО, обстреливавшие Белгород Обнаружена РСЗО Vampire, которая била по объектам критической инфраструктуры в Белгороде. Поняв, что «засветились», украинские военные пытались спрятать ее в тылу. Установку настигли в 100 километрах от огневой точки, у населенного пункта Береза. Дрон группировки войск «Север» уничтожил ее.

РСЗО Himars, которая тоже атаковала Белгород, засекли в районе населенного пункта Кочеток в Чугуевском районе Харьковской области. Ее разнес расчет ОТРК «Искандер». Украина расширила атаки вглубь России Ракетную опасность в течение недели объявляли в Чувашии, Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Свердловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях и в Пермском крае. Силы ПВО сбили беспилотники, летевшие над Орловской, Тульской, Астраханской, Липецкой областями и Московским регионом.

Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Налицо расширение атак вглубь страны. Российский военкор Евгений Поддубный предупредил киевский режим о последствиях. «И это плохая новость в первую очередь для жителей Украины. Ответные меры на действия ВСУ последуют. А это, как нам кажется, не то, чего ждут украинцы», — заявил он. Ночные удары по Украине С 21 по 27 февраля ВС России нанесли два массированных и шесть групповых ответных ударов по предприятиям ВПК Украины, энергетической, топливной и транспортной инфраструктуре.

Фото: Чрезвычайная служба Украины по чрезвычайным ситуациям / Telegram

Громыхало в Киеве, Полтаве, Харькове, Николаеве, Днепропетровске, Сумской и Запорожской областях. В Вольнянске уничтожен транспорт для переброски ВСУ на Ореховское направление. Сброшенная авиабомба разнесла дамбу в районе села Осыково. Сильно досталось Одесской области. Дроны били по окрестностям порта в Измаиле и по Ильичевскому порту. Оба использовались для приема иностранной военной помощи. Энергетический холдинг ДТЭК заявил, что в регионе не осталось ни одной целой подстанции передачи электроэнергии. Обмен телами Россия и Украина обменялись телами погибших в количестве 1000 на 35. Предыдущий обмен останками прошел за месяц до этого, по схожей формуле — 1000 на 38.

Фото: Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец / Telegram

На заседании комитета Совфеда по соцполитике омбудсмен России Татьяна Москалькова сообщила, что с начала 2026 года благодаря стамбульским договоренностям в страну вернулись 96 человек. На Украине их осудили за пророссийские взгляды. «Сейчас предлагаем Украине 115 человек граждан Украины, которых мы согласны передать. Я послала этот список украинской стороне, украинская сторона говорит — нет», — рассказала она. ВСУ наймут еще больше иностранцев При назначении Михаила Федорова министром обороны Украины в январе Зеленский поставил задачу — решить накопившиеся за четыре года системные проблемы вокруг нехватки личного состава и процесса мобилизации силами ТЦК. Решение, которое он нашел, вызвало неоднозначную реакцию.

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Наш комплексный план по решению проблем с самовольным оставлением части и мобилизацией, он включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев. <…> В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения», — заявил министр на брифинге. С одной стороны, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга нардеп Алексей Гончаренко похвастал тем, что давно предлагал нанимать больше иностранцев, даже сам привозил на Украину перуанских морпехов и бразильских спецназовцев. С другой, бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол назвал предложение министра очередным шапкозакидательством.

Фото: РИА «Новости»

«Вооружение для нас обеспечивают союзники. Деньги дают иностранцы и международные финансовые организации, сейчас Федоров, вместо того, чтобы заниматься проблемами мотивированной мобилизации и СЗЧ, предвещает, что все решат сотни тысяч иностранцев, которых наймут и оплатят те же союзники», — заявил политик. Круговая оборона Одессы Одесскую область стали готовить к круговой обороне. Начался набор около тысячи «добровольцев» из местного населения, а также строительство противотанковых рвов, капканов и других технических укреплений. «Мы готовим город и область к круговой обороне. Это очень мощная система: противотанковые воронки, разнообразные ловушки и капканы. Просто так сюда никто не зайдет», — рассказал в интервью YouTube-каналу «Штабквартира» руководитель Регионального управления Сил территориальной обороны «Юг» Денис Носиков.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Британский военный аналитик Александр Меркурис увидел в этом знак — командование ВСУ осознало, что не способно удержать позиции на подступах к региону, и начало окапываться. Российский военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что цель кампании — отвлечь пророссийски настроенных одесситов. «Создать панические антироссийские настроения. Это чисто политическая акция на сегодняшний день, не имеющая военного значения», — сказал он. Новый управляемый боеприпас Калашникова Концерн Калашников презентовал первый в России тактический управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ». Его разработали в рекордно короткие сроки с учетом боевого применения подобных систем в зоне СВО.

Фото: Концерн «Калашников» / Telegram

Дальность полета новинки — более 100 километров на высоте 80 до 1800 метров с крейсерской скоростью 120 километров в час. «КУБ-10МЭ» способен работать при любой погоде, от -30 до +40 градусов и сильном ветре до 10 метров в секунду. Этот управляемый боеприпас предназначен для уничтожения техники, в том числе бронированной, объектов противоракетной обороны, самолетов и вертолетов, стартовых позиций БПЛА. Ключевое отличие «КУБ-10МЭ» заключается в оптико-электронной системе наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели, и повышенной защищенности от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО). Испытания новой украинской ракеты FP-7 Тактическая баллистическая ракета FP-7 прошла испытания на Украине. Компания Fire Point, крупный поставщик дронов и производитель ракет «Фламинго», позиционировала новинку как средство поражения целей на оперативной глубине.

Интересно Fire Point фигурировала в коррупционном «деле Миндича». Под кураторством офиса президента Украины компания заключала фиктивные контракты.

По информации разработчиков, FP-7 способна поражать объекты с расстояния до 200 километров, развивая максимальную скорость 1500 метров в секунду. Масса боевой части может достигать 150 килограммов. Полные технические характеристики ракеты не раскрываются.