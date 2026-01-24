Зеленский внезапно обновил Ставку: к чему готовится Украина

Глава Украины Владимир Зеленский провел кадровые ротации в составе Ставки верховного главнокомандующего. Указ его пресс-служба опубликовала на официальном сайте президентского офиса.

Согласно документу, из высшего органа военного управления вывели бывшего главу СБУ Василия Малюка* .

Его место в Ставке заняли ключевые фигуры обновленного кабмина: новый министр обороны Михаил Федоров (ранее возглавлявший Минцифры) и первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Перестановки стали логическим продолжением масштабной правительственной встряски: 14 января Верховная рада утвердила Михаила Федорова на посту главы Минобороны, а Дениса Шмыгаля, со второй попытки, в кресле министра энергетики.

Перед Малюком* Зеленский поставил специфическую задачу. Экс-главе спецслужбы поручили курировать направление асимметричных операций Украины, которое, по замыслу президента, должно стать «самым сильным в мире».

* Внесен в список террористов и экстремистов.