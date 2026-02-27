Мощные взрывы прогремели в Одесской области

В Измаиле в Одесской области прогремела серия взрывов. Об этом сообщил украинский телеграм-канал «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги прозвучал в некоторых районах Одесской области.

«Продолжается массированный налет БПЛА по целям в Измаиле. Также взрывы прогремели в Харькове», — сообщил телеграм-канал «Украина.ру».

Украинские каналы уточнили, что около 20 российских «Гераней» летели в направлении Измаила. До этого российские беспилотники ударили по целям в районе поселка Сарата Одесской области.

Ранее в Киеве и Киевской области прозвучала серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Жителей украинской столицы призывали спуститься в укрытия из-за угрозы беспилотников.