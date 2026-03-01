Пушилин рассказал об ожесточенных боях в Красном Лимане
В Красном Лимане идут тяжелые бои, но российские военные держат ситуацию под контролем. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в MAX.
«В самом Красном Лимане — ожесточенные боестолкновения, городские бои непростые», — написал он.
Пушилин добавил, что российским военным удалось продвинуться на Красноармейско-Добропольском направлении, в том числе неподалеку от населенного пункта Гришино.
«Основные бои развернулись в районе Доброполья, в районе Белицкого», — рассказал глава ДНР.
Ранее стало известно, что ВС России освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр»