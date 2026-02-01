Минобороны: села Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР освободили

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска за минувшие сутки освободили села Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что село Зеленое взяли под контроль бойцы группировки войск «Север».

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенный пункт Зеленое Харьковской области», — заявили в пресс-службе.

Общие потери противника на Харьковском направлении составили более 130 человек личного состава. Кроме того, в результате ударов «Севера» украинские боевики потеряли девять автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Село Сухецкое в Донецкой Народной Республики взяла под контроль группировка войск «Центр», продолжившая наступление и вышедшая на более выгодные рубежи и позиции.

Проломив оборону противника, бойцы за сутки уничтожили более 455 украинских боевиков, два танка, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

С начала года российские военные освободили 24 населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Основная доля пришлась на Запорожскую область, где действовали подразделения «Восток» и «Днепр», взявшие под контроль 10 населенных пунктов.

В Донецкой Народной Республике бойцы «Центра» и Южной группировки освободили десять населенных пунктов.

Действующие в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях бойцы «Запада» и «Севера» освободили восемь сел и поселков.