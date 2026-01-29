Россия и Украина провели первый в 2026 году обмен телами погибших военных

Саралиев: Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле 1000:38

Представители России и Украины провели первый в этом году обмен телами погибших военнослужащих. Об этом в комментарии РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции и депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Он подчеркнул, что Россия передала 1000 тел погибших украинских военнослужащих, а получила 38 тел своих солдат.

Предыдущий обмен телами погибших между Россией и Украиной прошел 19 декабря 2025 года по формуле 1000:25. Об этой процедуре стороны договорились во время переговоров в Стамбуле.

На минувшей неделе уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список солдат ВСУ, которые попали в российский плен.

Она пояснила, что рассчитывает получить от коллеги список российских бойцов, чтобы возобновить процедуру обмена военнопленными, которая застопорилась на четыре месяца.