На Украине заявили об испытаниях новой баллистической ракеты

На Украине заговорили о новой собственной баллистической ракете. Компания Fire Point показала кадры испытаний комплекса FP-7, о котором ранее не сообщали. Об этом написало украинское агентство УНИАН .

Конструкторы рассказали, что речь идет о тактической баллистической ракете, которая предназначена для поражения целей на оперативной глубине. Полностью характеристики FP-7 не раскрыли.

Известно, что заявленная дальность поражения ракеты составляет до 200 километров, максимальная скорость — до 1500 метров в секунду, круговое вероятное отклонение — 14 метров. Также разработчики отметили, что масса боевой части может достигать 150 килограммов.

Другие детали новой разработки компания-производитель предпочла оставить в секрете.

Сегодня впервые с начала СВО ракетную опасность объявили не только на приграничных территориях России, но и в Свердловской области, Пермском крае, Татарстане, Чувашии и Башкирии. Есть мнение, что Украина могла применить для ударов ракеты «Фламинго» с дальностью поражения до 3000 километров.