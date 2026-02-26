Сегодня 14:55 Одесса готовится к круговой обороне с килл-зонами и рвами: в переговоры не верит уже никто? Военный эксперт Кнутов объяснил цели подготовки к круговой обороне Одессы 0 0 0 Фото: Viacheslav Madiievskyi, РИА Новости / www.globallookpress.com Эксклюзив

Противотанковые рвы, минные заграждения и капканы планируют оборудовать вокруг Одесской области. А мирных жителей уже начали учить обращаться с оружием — так ВСУ готовятся к круговой обороне региона.

Мира на Украине не ждут? О происходящем в городе и области рассказал глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков в интервью YouTube-каналу «Штабквартира». По его словам, подготовка к обороне города очень серьезная, вокруг активно выстраивается защита: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы. Также там появятся килл-зоны и ловушки, добавил Носиков. Помимо этого, по его словам, население начали обучать обращаться с оружием.

Фото: Ministry of Defence of Ukraine

И все это — на фоне продолжающего переговорного процесса. Конечно, противник может укреплять запад Херсонщины и восток Николаевской области «на всякий случай» на оперативную глубину от текущей линии боевого соприкосновения по Днепру. Но подготовка к боям в Одесской области говорит о том, что на Банковой не ждут никаких результатов от мирных переговоров: собираются саботировать урегулирование, отмечает Readovka. «Можно было бы оспорить вышеприведенные тезисы предположением, что речь идет о подготовке отражения морского десанта, ведь дистанция хода по морю от юго-западной окраины Херсонщины до Одессы — порядка 60 километров. Но Носиков акцентировал внимание на том, что готовятся оборонительные обводы города, подразумевающие бои в первую очередь на суше», — написали авторы поста.

Что задумал Киев Украина всегда пыталась саботировать и максимально затянуть переговорный процесс, отметил в беседе с 360.ru политолог доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов. С учетом этого вполне вероятно, что сейчас противник готовится к новому витку эскалации. Более того, Киев постарается сделать все, чтобы он обязательно возник.

Фото: The Presidential Office of Ukraine

«Киев не заинтересован в мире, это понятно уже давно. Поэтому подобного рода действия с подготовкой к круговой обороне Одессы свидетельствуют только об одном: Киев готовится к очередному витку эскалации. И не исключено, что будут созданы провокации для того, чтобы этот виток эскалации возник», — пояснил эксперт в беседе с 360.ru.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов также указал на стремление украинских властей как можно дольше затягивать текущий конфликт. Тут же можно вспомнить и недавние инсайды зарубежных СМИ о том, что на одном из совещаний Зеленский призвал готовиться к боевым действиям еще на три года. «То есть, по мнению Зеленского, война продлится еще три года. Это говорит о том, что переговоры не нужны киевскому режиму. Это лишь попытка найти вариант, при котором будет заключено перемирие», — подчеркнул Кнутов.

По его словам, за это время Украина сможет мобилизовать еще больше военных, пополнить арсеналы оружия и с новыми силами начать боевые действия.

Киевский режим готовится к длительной войне, это 100% война на истощение. На Западе бытует точка зрения, что Россию можно победить только таким образом, хотя взаимодействие со странами Глобального Юга показало, что Россия и российская экономика очень устойчивы, а надежды Евросоюза на истощение ее ресурсов тщетны. Юрий Кнутов

Что касается Одессы, здесь в первую очередь стоит задача отвлечь население от настроя на мирный лад. «Одесса всегда была пророссийским городом. Туда, конечно, несколько раз назначали глав, которые настроены националистически, которые проводили зачистку пророссийски настроенных граждан. Но в целом настроение одесситов понятно. Они смотрят в сторону Москвы. Что касается самой Одессы, с моря она уже давно прикрыта достаточно хорошо», — указал собеседник 360.ru.

Фото: Kay Nietfeld / www.globallookpress.com

Проводить в Одессе десантную операцию нецелесообразно, а продвижение российских войск в этом направлении после освобождения Запорожья и Херсона вполне вероятно. «Именно из этих соображений одесская администрация и киевский режим решили занять население таким не очень благодарным делом, основная цель которого — создать панические антироссийские настроения. Это чисто политическая акция на сегодняшний день, не имеющая военного значения», — убежден эксперт.