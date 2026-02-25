Deep State: удар по дамбе у Осыково осложнил проезд по дороге на Дружковку

Вооруженные силы России уничтожили авиабомбой дамбу в районе села Осыково. Благодаря этому им удалось осложнить логистику в соседней Константиновке. Такие сведения привел аналитический портал Deep State .

После удара ФАБ-3000 по дамбе вода вплотную подошла к дороге на Дружковку, проезд по ней оставался невозможен.

«Сказать, что логистика в Константиновку полностью будет остановлена нельзя, так как существуют и другие дороги. Но ухудшить логистику, по крайней мере на определенное время, противнику удалось», — написали авторы портала.

Ранее в северо-западных окрестностях Константиновки разрушили мост, а также ударом аналогичной тяжелой авиабомбы уничтожили пункт временной дислокации 49-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. После удара ВКС России по многоэтажке в небо поднялось облако дыма и огня.